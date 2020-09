Berlusconi ricoverato, Zangrillo: "Quadro in miglioramento. Robusta risposta immunitaria" (Di lunedì 7 settembre 2020) Angelo Scarano Il professor Zangrillo spiega quali sono le condizioni di salute dell'ex premier: "C'è una riduzione dell'infiammazione" "Il Quadro clinico complessivo appare in miglioramento". Le parole del professor Alberto Zangrillo, responsabile dell’U.O. di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e medico di fiducia del leader di Forza Italia, danno spazio all'ottimismo sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. L'ex premier da qualche giorno è ricoverato da qualche giorno per il contagio da Covid. Il professor Zangrillo ha usato parole chiare: "Il Quadro clinico complessivo appare in miglioramento ed è coerente con l’evidenza ematochimica ... Leggi su ilgiornale

