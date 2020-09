Attività venatoria in fondo incolto: scatta la sanzione (Di lunedì 7 settembre 2020) I Carabinieri della Stazione Forestale di Forino a seguito di controlli in materia venatoria, hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di 512 euro a carico di due persone che, in agro del ... Leggi su avellinotoday

occhio_notizie : Montoro, attività venatoria in fondo incolto: scatta la sanzione - VivianaSabrina6 : RT @Animalistiitaly: PREAPERTURE #CACCIA: GIOCO AL MASSACRO?? Oggi, 2 settembre, si apre in anticipo l'attività venatoria in 16 Regioni ita… - TeleAesse : Caccia, preapertura dell'attività venatoria ad alcune specie: 5 - 6 settembre - - michelaserafin4 : RT @Animalistiitaly: PREAPERTURE #CACCIA: GIOCO AL MASSACRO?? Oggi, 2 settembre, si apre in anticipo l'attività venatoria in 16 Regioni ita… - radiolaquila1 : Caccia: da oggi riprende l'attività venatoria in Abruzzo -

Ultime Notizie dalla rete : Attività venatoria A Fiordimonte la tradizionale cacciarella La Riserva di Caccia