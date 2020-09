ATP Kitzbuhel 2020: Seppi supera Purcell nel primo turno di qualificazione (Di lunedì 7 settembre 2020) Andreas Seppi inizia con un successo la sua campagna nell’ATP 250 di Kitzbuhel. L’altoatesino nel primo turno di qualificazione ha superato Max Purcell in tre parziali con lo score di 1-6 6-2 6-4 maturato in 1 ora e 40 minuti. Nel set iniziale l’azzurro ha pagato un brutto avvio, subito break per il rivale che va sullo 0-2. Il contro-break arriva nel gioco successivo, ma da qui si sgretola Seppi che cede quattro game in fila al rivale australiano. Nella nuovo set cambia marcia l’allievo di Max Sartori, nessuna chance concessa al rivale e due break rispettivamente nel quarto e nell’ottavo gioco che valgono un 6-2. Nel parziale decisivo, Seppi salva tre palle break nel quinto gioco tenendo la battuta. I due ... Leggi su sportface

