Atalanta, striscioni per Ilicic a Zingonia – FOTO (Di lunedì 7 settembre 2020) I tifosi dell’Atalanta fanno sentire la loro vicinanza a Josip Ilicic Oggi è il giorno del ritorno a Zingonia di Josip Ilicic, dopo il calvario della depressione che lo ha tenuto lontano dai campi per circa due mesi. Lo sloveno tornerà al centro sportivo dell’Atalanta. E fuori al campo di allenamento della Dea, i tifosi nerazzurri hanno voluto far sentire la loro vicinanza a Ilicic affiggendo degli striscioni a lui dedicati. «Josip, Bergamo è con te» recita il cartellone, con un’immagine del calciatore sloveno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

FOTO - Atalanta, Ilicic torna a Zingonia. Bellissimo striscione dei tifosi: "Bergamo è con te"

Quello striscione fuori dallo stadio Friuli forse era solo uno sgarbato atto d’amore

Quelle poche righe, crediamo, nascondono sotto frasi esagerate e mal poste una grande verità, che è quella più importante: l’amore per la tifoseria per la squadra del cuore e la speranza dei tifosi Qu ...

