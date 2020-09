Ascierto primo oncologo al mondo, la classifica americana elogia il Pascale (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ Napoli, con l’Istituto dei tumori Pascale, il primo centro internazionale per la lotta al melanoma. A dirlo è la classifica stilata dal sito americano Expertscape.com che mette al primo posto nel mondo, su 65mila esperti, Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto dei tumori partenopeo. Il Covid gli ha dato sicuramente una popolarità inaspettata. La felice intuizione di usare un farmaco anti artrite per curare le complicanze della polmonite da coronavirus gli è valsa la fama mediatica. Paolo Ascierto, tuttavia, è un oncologo di caratura mondiale. Già cavaliere e ... Leggi su anteprima24

aleappo53 : RT @ilriformista: #Ascierto primo oncologo del mondo, il Pascale miglior centro sul melanoma - ilriformista : #Ascierto primo oncologo del mondo, il Pascale miglior centro sul melanoma - isabeaubless : Con il Professor #Ascierto colui che ha inferto il primo colpo alla #StrategiaDelTerrore ed ha consentito al mondo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascierto primo

Il Riformista

OLBIA. Ha preso il via sui canali social il nuovo format "Ten minutes @ ten" promosso dal gruppo Hi Food, proprietario di diversi marchi gastronomici che ha scelto la Sardegna come meta di... OLBIA. H ...Il professorPaolo Ascierto, ricercatore dell’Istituto Pascale di Napoli, una delle voci più lucide dell’era-Covid, è stato intervistato da Fulvio Giuliani per il primo appuntamento di Ten Minutes @ Te ...