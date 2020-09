Alessio Boni a Venezia 77 col passeggino: è il più dolce dei red carpet con Nina Verdelli (Foto) (Di lunedì 7 settembre 2020) Un red carpet speciale a Venezia 77 per Alessio Boni e Nina Verdelli arrivati con il passeggino per il cortometraggio Revenge Room (Foto). Già bellissimi in coppia Alessio Boni e la Verdelli non hanno lasciato a casa né in albergo il loro piccolo Lorenzo ma hanno preferito presentarsi con il passeggino. Solo per gli scatti dei Fotografi hanno lasciato che qualcuno si prendesse cura del figlio ma la giornalista lanciava spesso sguardi verso il suo bimbo preoccupata che lui stesse bene. Alla Mostra del cinema di Venezia Boni e la Verdelli hanno mostrato amore e tenerezza, non c’è dubbio che ... Leggi su ultimenotizieflash

LaStampa : Il cortometraggio di Diego Botta con Alessio Boni, Violante Placido, evento speciale di Venezia 77. - troubleinwings : RT @MODELDlARY: Lorenzo Zurzolo for Fanzine 137 shot by Alessio Boni - leilaracis : RT @_elisaurita: Sto pensando a Maggie che sta lì ad aspettare il suo premio e intanto sente parlare tutti in italiano e non capisce. Maggi… - Lorymurena__ : RT @_elisaurita: Sto pensando a Maggie che sta lì ad aspettare il suo premio e intanto sente parlare tutti in italiano e non capisce. Maggi… - _elisaurita : Sto pensando a Maggie che sta lì ad aspettare il suo premio e intanto sente parlare tutti in italiano e non capisce… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessio Boni Alessio Boni sul red carpet col passeggino - Tgcom24 TGCOM Baby K contro il revenge porn: “La vendetta porno è un tema urgente da affrontare”

"La vendetta porno è un tema urgente da affrontare" spiega Baby K all'Ansa parlando del film "Revenge Room", cortometraggio diretto da Diego Botta e presentato al Festival di Venezia. La cantante, inf ...

Baby K, allarme revenge porn, la scuola ne parli

VENEZIA, 07 SET - Baby K ci mette la faccia. Claudia Judith Nahum, reginetta delle hit (da Roma-Bangkok con Giusi Ferreri al tormentone 2020 di platino Non mi basta più con Chiara Ferragni) sa quanto ...

"La vendetta porno è un tema urgente da affrontare" spiega Baby K all'Ansa parlando del film "Revenge Room", cortometraggio diretto da Diego Botta e presentato al Festival di Venezia. La cantante, inf ...VENEZIA, 07 SET - Baby K ci mette la faccia. Claudia Judith Nahum, reginetta delle hit (da Roma-Bangkok con Giusi Ferreri al tormentone 2020 di platino Non mi basta più con Chiara Ferragni) sa quanto ...