Zenga e l’esperienza a Cagliari: “Meritavo di continuare ma lasciamo perdere…” (Di domenica 6 settembre 2020) “Chi invidio? Di Francesco perché è al mio posto, a Cagliari, dove meritavo di continuare. Ma lasciamo perdere…“. Walter Zenga, ex tecnico del Cagliari, torna a parlare della sua esperienza in rossoblù in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. “Un altro che invio è De Zerbi, ma è invidia sana – ha aggiunto Zenga -. Ha strutture, può continuare nel lavoro e ha la fortuna di una società che non fa drammi se una volta prende quattro gol“. Leggi su sportface

sportface2016 : #Zenga e l'esperienza a #Cagliari: 'Meritavo di continuare ma lasciamo perdere...' - Calcio_Casteddu : L'ex tecnico rossoblù Walter #Zenga ha parlato in esclusiva a #LaGazzetta non nascondendo il rammarico per la fine… -

Ultime Notizie dalla rete : Zenga l’esperienza Inter-Brescia: 3 punti per sperare BetStars News – Italia