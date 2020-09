UFC Fight Night 176 – Alistair Overeem vince ancora! (Di domenica 6 settembre 2020) UFC Fight Night 176 ha subito diversi cambiamenti dell’ultima ora. Tra tagli del peso che hanno richiesto l’ospedalizzazione, a Fighter contagiati dal COVID 19, ben tre incontri sono stati cancellati e un combattente è stato escluso dalla card. Senza preliminari, l’evento è rimasto in piedi con solo sette incontri, ma lo spettacolo non è mancato. Alistair “The Demolition Man” Overeem ha distrutto lentamente Augusto Sakai nel main event con una prova davvero completa che ha mostrato quanto Alistair sia davvero un veterano, una leggenda delle MMA. Nel co main event è l’esperienza di Ovince St.Preux ad avere la meglio, con un KO da manuale. Mentre nel resto degli incontri Michel Pereira, Brian ... Leggi su sport.periodicodaily

Michelegiliber3 : Quando sarà il prossimo fight di Marvin? In più mara sbaglio o deve combattere a breve? Altri italiani in ufc che a… - Filippo56142118 : RT @tuttomma_it: Alistair Overeem ripercorre la sua carriera (in piena fight week), parlando del match di stasera e anche di Jon Jones! htt… - tuttomma_it : Alistair Overeem ripercorre la sua carriera (in piena fight week), parlando del match di stasera e anche di Jon Jon… - fight_shield : Dillian Whyte vuole battere Povetkin per tornare ad essere l'avversario obbligatorio di Fury! ???… - giovgiorgetti : Abu Dhabi crea la ‘Safe Zone’ per eventi e turisti ispirata al successo di UFC Fight IslandTM | cuoreeconomico -

Ultime Notizie dalla rete : UFC Fight Michelle Waterson vs Angela Hill sarà il main event di UFC Fight Night Fight - The Shield Of Wrestling UFC Fight Night 176 – Anteprima Overeem Vs Sakai

dà l’inizio ad un Settembre dove ogni weekend, sarà marchiato Ultimate Fighting Championship. In questo evento, nel main event vedremo il leggendario Alistair Overeem (46-18) sfidare Augusto Sakai (15 ...

Dopo le news delle ultime due settimane, iniziamo il mese di settembre con le ulteriori novità provenienti dal mondo UFC.

UFC NEWS aggiornate al 3 settembre 2020. Archiviata UFC FIGHT NIGHT 175 che purtroppo ha visto soccombere ai punti, per un high kick all’ultimo secondo del terzo round, il nostro connazionale Alessio ...

dà l’inizio ad un Settembre dove ogni weekend, sarà marchiato Ultimate Fighting Championship. In questo evento, nel main event vedremo il leggendario Alistair Overeem (46-18) sfidare Augusto Sakai (15 ...UFC NEWS aggiornate al 3 settembre 2020. Archiviata UFC FIGHT NIGHT 175 che purtroppo ha visto soccombere ai punti, per un high kick all’ultimo secondo del terzo round, il nostro connazionale Alessio ...