Tour de France, Pogacar primo a Laruns. Maglia gialla a Roglic (Di domenica 6 settembre 2020) Spettacolare ed emozionante nona tappa del Tour de France che è stata vinta sul traguardo di Laruns dallo sloveno della UAE Pogacar dopo un mini sprint a cinque con Hirschi, Bernal, Roglic e Landa. Maglia gialla per primoz Roglic che la sfila ad Adam Yates, che ha perso terreno sull'ultima salita. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Passata la seconda ora di corsa, ecco che per la diretta del Tour de France 2020 sono ancora scintille in strada, quando ormai la corsa non è lontana dal Gpm di prima categoria di Col de la Hourcere.Dopo otto tappe si è già conclusa l'avventura di Fabio Aru al Tour de France. Il trentenne corridore villacidrese della Uae Emirates si è ritirato nel corso della nona frazione, Pau-Laruns, la seconda ...