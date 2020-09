“The Sinner”: la seconda stagione della serie tv è disponibile sul canale 20 Mediaset (Di domenica 6 settembre 2020) Bill Pullman e Natalie Paul nella seconda stagione di “The Sinner” (foto Peter Kramer/USA Network). THE SINNERGenere: Crime, MisteryRegia di Derek Simonds. Con Bill Pullman, Dohn Norwood, Adan Lefevre, Jessica Biel, Carrie Icon. Su 20. In attesa della terza stagione, è in onda su 20, il canale di cinema e serie del gruppo Mediaset, la seconda stagione di The Sinner, già trasmessa sui canali pay di Premium Stories. È l’occasione per riprendere i fili salienti di una serie (ispirata ai romanzi della scrittrice tedesca Petra Hammesfahr) che presenta elementi formali e meccanismi narrativi interessanti e originali. In primo luogo, si tratta di una ... Leggi su iodonna

smilebrie : Marquei como visto The Sinner - 3x8 - Part VIII - smilebrie : Marquei como visto The Sinner - 3x7 - Part VII - sindfrei_ : @biancavschiller Yellostone la inizio stasera, sto guardando anche The sinner. - smilebrie : Marquei como visto The Sinner - 3x6 - Part VI - itslavaleh : @LadyLokiEvans the sinner me l'hanno consigliata un po' di persone poi la trama mi piace penso inizierò quella grazie?????? -

Ultime Notizie dalla rete : “The Sinner”