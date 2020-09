Svezia, polemica Kulusevski: «Scioccato per la panchina» (Di domenica 6 settembre 2020) Dejan Kulusevski ha alzato un polverone dopo esser rimasto in panchina per gran parte di Svezia-Francia In Svezia scoppia la polemica dopo la partita contro la Francia persa 1-0. Dejan Kuluisevski, neo acquisto della Juventus, è infatti rimasto in panchina per gran parte della partita esplodendo poi nel post partita, come riportato da AftonBladet. «Non ho avuto tempo di incidere sull’incontro. Sono rimasto Scioccato. In allenamento è andato tutto benissimo ma, sfortunatamente, il calcio è anche questo. E’ una sensazione strana ma rispetto la scelta del mister». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Anche lo stesso Andersson non ha voluto alimentare la polemica: "Non ci ho ancora parlato direttamente, ma se ha usato queste parole allora vuol dire che si sente realmente così - ha spiegato nel post ...

