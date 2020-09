Susanna Nicchiarelli: "Niente etichette, grazie. Miss Marx non è un film ideologico" (Di domenica 6 settembre 2020) “Femminista? Non si potrebbe usare un altro aggettivo? Preferisco quello che usi anche tu: libero. Non è un film ideologico”. A tu per tu, senza rete, con Susanna Nicchiarelli sui molti ‘perché’ del suo “Miss Marx”, in corsa per il Leone a Venezia e in sala il 17 settembre. Partendo da un paradosso.Eleanor Marx, da figlia di un mito, è più moderna di Karl Marx?“Sicuramente era una comunicatrice migliore. La cosa che colpisce leggendo i suoi scritti è che era limpida, chiara, bravissima a divulgare. Era famosa per i suoi discorsi. Forse rispetto al padre ci metteva una maggiore tensione emotiva. Andava nelle fabbriche, ... Leggi su huffingtonpost

