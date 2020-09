Sgarbi cambia idea sul Coronavirus se Berlusconi peggiora (35mila morti non bastano?) (Di domenica 6 settembre 2020) Vittorio Sgarbi dopo aver emanato un’ordinanza a Sutri per vietare l’uso delle mascherine, dopo aver partecipato al convegno in Senato con Salvini che non se la voleva mettere oggi racconta in un’intervista su Repubblica che potrebbe anche aver sottovalutato il Coronavirus ma solo in un caso: Berlusconi e Briatore malati ci dicono che forse lei non aveva ragione? «Se Silvio dovesse peggiorare allora vorrà dire che ho sottovalutato la cosa. Mi auguro vivamente di no» A un’altra domanda, quella in cui gli si chiedeva cosa pensasse del mea culpa di Zangrillo per l’affermazione sul virus clinicamente morto Sgarbi risponde «Se Zangrillo cambia idea, la cambio anche io». Ora, per carità, ... Leggi su nextquotidiano

