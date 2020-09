Scontro Russia-Germania su Navalny. Cosa c'è in ballo per Merkel (Di domenica 6 settembre 2020) ... ma è in sostanza un progetto politico per dirottare le forniture delle ancora affidabili condotte che attraversano l'Ucraina', scrive l'Editorial Board del quotidiano londinese. E ancora: 'Altri ... Leggi su formiche

Il caso Navalny è diventato un vettore geopolitico. La Germania di Angela Merkel è chiamata a guidare la complessa risposta all'avvelenamento dell'attivista russo. In ballo questioni strategiche come ...

Il canale Telegram più seguito dai manifestanti in Bielorussia è gestito da due ventenni

Il blogger Stepan Svetlov e il giornalista Roman Protasevich sono gli unici due volti noti dietro al canale che diffonde ogni giorno riprese degli scontri, indicazioni sui luoghi di ritrovo e numeri d ...

