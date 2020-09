Scambio Milik-Ünder, il Napoli chiede ancora Veretout: la risposta della Roma (Di domenica 6 settembre 2020) Prosegue la guerra di posizione tra i club, ma c'è da registrare una nuova proposta dei campani: l'inserimento del cartellino di Jordan Veretout Leggi su 90min

claudioruss : Cengiz #Under resta la 1^ scelta, ma lo scambio con #Milik va per le lunghe. C’è stato un sondaggio per #Chiesa, va… - mirkocalemme : #Suarez si complica, nuovi e importanti contatti tra #Juventus e #Dzeko. Enorme apertura anche dal #Napoli per chiu… - n9ve2 : ...l'asse #RomaNapoli continua a essere caldo. A quanto pare #Giuntoli vorrebbe chiudere lo scambio con #Milik prim… - FracapN : RT @BTwoEl: Ormai siamo in pieno #calciomercato Il #Napoli doveva essere al completo prima del ritiro, dicevano ?? Poi c'era #Gabriel fatto… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Salta l'affare con il Pescara, la Roma può inserire Riccardi nello scambio Milik-Under -