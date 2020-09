Sanremo 2021, Amadeus: “Impossibile un Festival senza pubblico” (Di domenica 6 settembre 2020) Confermato come direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo 2021 Amadeus ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’organizzazione della kermesse. Il conduttore che lo scorso anno ha riscosso un successo da record affiancato dal suo amico Fiorello e nonostante il caso Bugo/Morgan è in fase d’organizzazione, i lavori per dare vita ad una manifestazione da ricordare sono in corso. Tuttavia Amadeus ammette di non avere un piano b nel caso in cui l‘emergenza Covid non rientri per Marzo. Il conduttore al Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani ha dichiarato che se la situazione non si normalizza è impensabile di fare Sanremo. Un Festival senza pubblico o con orchestra ... Leggi su quotidianpost

