Riki a FqMagazine: “Ho vomitato il successo, ora gli eccessi mi hanno stufato” (Di domenica 6 settembre 2020) Riki chiede scusa diverse volte, riconosce gli errori spiazzandoti perché li ha identificati e si ripromette di non farne più, cita più volte la parola verità, fino all’ammissione di aver attraversato un momento difficilissimo a causa del successo e di essersi trovato ad un bivio. Il Forum sold out, il grande successo, i riflettori puntati dei social e dei media, occhi azzurri, tanta determinazione e autodifesa estrema, fino ad usare le parole sbagliate nel momento sbagliato con la valanga dei social addosso. Quando si sale, si vuole sempre di più, si esagera e si perdono di vista le cose più importanti. Poi la ricostruzione mattone dopo mattone, proprio come sta facendo in questi giorni, rimettendo a nuovo un loft ai margini di Milano, per ricominciare. Il cantante fa autocritica massima ... Leggi su ilfattoquotidiano

