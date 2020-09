Parcheggiatori abusivi davanti Santuario: intervengono i carabinieri (Di domenica 6 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Anastasia (Na) – Non si ferma l’attività di controllo del territorio dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Particolare l’attenzione nei comuni di Casalnuovo di Napoli, Acerra, Somma Vesuviana, Pomigliano D’Arco e Marigliano. I militari della Compagnia di Castello di Cisterna, insieme a quelli del reggimento Campania, hanno presidiato le strade più frequentate della provincia a nord-est di Napoli: 235 le persone identificate, 51 delle quali già note alle forze dell’ordine, 102 i veicoli controllati. Tra le contravvenzioni punite dai militari dell’Arma spuntano anche la sanzioni contro i Parcheggiatori abusivi. In 4 sono stati multati lungo le strade che costeggiano il cimitero di Somma Vesuviana e il Santuario ... Leggi su anteprima24

