Nuovo dpcm coronavirus, le nuove regole in vigore dal 7 settembre (Di domenica 6 settembre 2020) Tutto pronto per il Nuovo dpcm coronavirus, un Nuovo provvedimento del Governo che cercherà di contrastare l’aumento di contagi da Covid-19 registrato in Italia nelle ultime settimane. Il dpcm entrerà in vigore da lunedì 7 settembre e dovrebbe rimanere in vigore almeno fino al 30 settembre. Nessuna novità sull’uso delle mascherine: i dispositivi di protezione individuale rimangono obbligatori al chiuso e anche all’aperto dove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale evitando assembramenti. Resta anche l’obbligo di tampone per chi arriva dai 16 paesi a rischio, ma chi si trova all’estero potrà rientrare in Italia per raggiungere “la persona con cui ... Leggi su sportface

Corriere : Mascherine e tamponi restano obbligatori, riunite le coppie a distanza: il nuovo Dpcm - Corriere : Mascherine e tamponi restano obbligatori, riunite le coppie a distanza: il nuovo Dpcm - repubblica : Resta l'obbligo di tamponi e mascherine, il testo del nuovo Dpcm - Quot_Molise : Obbligo di mascherina, tampone e stadi chiusi: ecco il nuovo Dpcm | - Quot_Molise : Obbligo di mascherina, tampone e stadi chiusi: ecco il nuovo Dpcm | -