No mask, e negazionisti e QAnon in piazza a Roma: bruciata la foto di Papa Francesco (Di domenica 6 settembre 2020) Ci segnalano i nostri contatti uno scatto. Una scena dove viene bruciata la foto di Papa Francesco. Ed è, oggettivamente, vero. Vi abbiamo detto che spesso le manifestazioni dell’età COVID non hanno solo un sapore sanitario, ma perlopiù politico. È inevitabile: tutto nel 2020 diventa scontro politico e sociale, e proprio il Terreno Nomask è stato colonizzato da una nostra vecchia presenza. L’ombra di QAnon sulla manifestazione Potrete guardare liberamente video della manifestazione: vi riscontrete simboli presi dall’immaginario Trumpiano e del Patriota Q, con varianti del logo Make America Great Again. Ricordiamo infatti che anche a Berlino era evidente la presenza tra i manifestanti di alcuni seguaci dell’Ideologia ... Leggi su bufale

