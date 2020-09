Nations League, Milano si candida per ospitare le Final Four 2021 (Di domenica 6 settembre 2020) Milano è pronta ad avanzare la candidatura per ospitare le Final Four della Nations League 2021. La giunta comunale ha approvato la presentazione degli impegni della città ospitante e ha formalizzato così la candidatura: “Un evento dal forte impatto mediatico ed economico per la città che nel 2016 ha già ospitato con successo la Finale di Champions League”. Il dossier verrà consegnato alla Figc entro il 16 settembre. Leggi su sportface

