'Molto preoccupato per il futuro della squadra'. Landella non dà tregua a Felleca: 'Ci mostri garanzie!' (Di domenica 6 settembre 2020) 'Anziché preoccuparsi di alcuni piccoli interventi allo stadio 'Pino Zaccheria', il presidente del Calcio Foggia 1920 avrebbe dovuto mostrarci le garanzie richieste per disputare senza problemi un ... Leggi su foggiatoday

LegaSalvini : ++ L'IMPRESA È DIFFICILE E STORICA MA IL PD È MOLTO PREOCCUPATO. FORZA SUSANNA, PER UNA TOSCANA LABORIOSA, CORAGGIO… - macho_morandi : Molto preoccupato per le critiche a diaz ibra e theo, ovvero i nostri 3 giocatori più forti - LucaTwiVive : RT @caricarti: Kanye West molto preoccupato del fatto che su Twitter venga ormai definito “finito”. Se ne farà una ragione. - caricarti : Kanye West molto preoccupato del fatto che su Twitter venga ormai definito “finito”. Se ne farà una ragione. - vantinor : @tempoweb Menomale ero molto preoccupato -

Ultime Notizie dalla rete : Molto preoccupato

l'Immediato

Non era (solo) la tanto agognata pausa dopo un anno di duro lavoro. La mia vacanza in Sardegna era anche l’occasione per capire in che modo l’Italia s’era destata e attrezzata per fronteggiare la più ...Landriscina: «Incontro in Regione, poi si dovrà agire a Roma». E aggiunge: «Sono arrabbiato e preoccupato. Troppi pericoli anche per i mezzi di soccorso» Il primo faccia a faccia sarà, nei prossimi gi ...