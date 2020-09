Milan, interesse per Denis Bouanga del Saint-Etienne (Di domenica 6 settembre 2020) Dopo la convincente vittoria di ieri sera per 4-1 contro il Monza in virtù delle reti di Calabria e dei giovanissimi Maldini III, Kalulu e Colombo, il Milan continua a progettare la sua campagna acquisti in attesa di formalizzare l’acquisto di Tonali magistralmente “scippato” all’Inter. L’ultimo nome di cui si parla è quello di Denis … L'articolo Leggi su dailynews24

FilippoRubu00 : ??#Sampdoria, Adel #Taarabt (ex Milan) potrebbe essere una tentazione da provare. Attenzione però all’interesse dell… - manoACM1899 : RT @saveriocamba: @tikitak890 1) Al momento nel suo ruolo abbiamo: B.Dìaz, Castillejo e Salaemakers. 2) Gianluca Di Marzio (che bene o mal… - teo_acm : RT @saveriocamba: @tikitak890 1) Al momento nel suo ruolo abbiamo: B.Dìaz, Castillejo e Salaemakers. 2) Gianluca Di Marzio (che bene o mal… - saveriocamba : @tikitak890 1) Al momento nel suo ruolo abbiamo: B.Dìaz, Castillejo e Salaemakers. 2) Gianluca Di Marzio (che bene… - bronislavio : Domanda: quale tifoseria seguirà la partita di stasera Milan-Monza con maggiore interesse? E perché proprio quella interista? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan interesse Cessione Milan Arnault tra smentite di rito e nuove indiscrezioni News-Sports Calciomercato Milan, difesa da rinforzare: Duarte delude ancora

Il Milan è in attesa di Sandro Tonali ed è pronto a chiudere per Tiemoué Bakayoko. Dopo il rinnovo di Ibrahimovic e l’arrivo di Brahim Diaz, è probabile che Maldini e Massara adesso si concentreranno ...

Cellino: “Tonali, dna rossonero. Un piacere cederlo al Milan”

L’ammissione di Massimo Cellino sulla cessione di Sandro Tonali al Milan: il patron del Brescia si dice soddisfatto per l’operazione. Sulle pagine odierne de Il Messaggero è stata pubblicata l’intervi ...

Il Milan è in attesa di Sandro Tonali ed è pronto a chiudere per Tiemoué Bakayoko. Dopo il rinnovo di Ibrahimovic e l’arrivo di Brahim Diaz, è probabile che Maldini e Massara adesso si concentreranno ...L’ammissione di Massimo Cellino sulla cessione di Sandro Tonali al Milan: il patron del Brescia si dice soddisfatto per l’operazione. Sulle pagine odierne de Il Messaggero è stata pubblicata l’intervi ...