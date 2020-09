Johnny Lo Zingaro | evaso pericoloso plurimocida | ammazzò già a 11 anni (Di domenica 6 settembre 2020) Criminale incallito, Johnny Lo Zingaro evaso da un carcere di massima sicurezza. Lo ha già fatto altre volte. Fu coinvolto nell’omicidio Pasolini. Giuseppe Mastini, pluripregiudicato meglio noto come ‘Johnny Lo Zingaro’ o anche ‘Il biondino’, è evaso dal carcere di Sassari dove era detenuto da tre anni. Stava scontando l’ergastolo ed era stato trasferito in … L'articolo Johnny Lo Zingaro evaso pericoloso plurimocida ammazzò già a 11 anni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

