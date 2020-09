Innovazione tecnologica, gemello digitale, I.A. e cultura: le sfide del nostro presente (Di domenica 6 settembre 2020) Guru dell’era digitale, Derrick de Kerckhove, giornalista di Media Duemila, ha diretto il McLuan Program in Culture & Tecnology di Toronto ed è stato professore universitario all’Università di Toronto e docente presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. In questa intervista abbiamo affrontato con lui alcuni temi di grande attualità ed interesse per la nostra società. Professore, Innovazione, collaborazione e reputazione come possono coniugarsi in una società digitale? Direi che questo è già in corso nel senso che nel passato l’Innovazione si faceva da una parte con la collaborazione di persona o isolata e la reputazione si sviluppava intorno alla distribuzione di questa Innovazione. Ormai con la rete è ... Leggi su ildenaro

brunati_carlo : RT @stefano_venturi: .@Ambrosetti_ Al via stamattina #4settembre #cernobbio2020 un evento contemporanemante in presenza e da remoto, che ra… - VivMilano : RT @stefano_venturi: .@Ambrosetti_ Al via stamattina #4settembre #cernobbio2020 un evento contemporanemante in presenza e da remoto, che ra… - Gabriel38659106 : Sentire adesso parlare l'Azzolina, è come masturbarsi con le mani insabbiate .....la sua genialità metterà a casa m… - jacopogiliberto : RT @FranFerrante: @chiccotesta @jacopogiliberto @Dino_Marcozzi @starax @GiaSilvestrini @SissiBellomo @elencomelli @lucapagni @erealacci @Ro… - giomo2 : RT @FranFerrante: @chiccotesta @jacopogiliberto @Dino_Marcozzi @starax @GiaSilvestrini @SissiBellomo @elencomelli @lucapagni @erealacci @Ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Innovazione tecnologica Innovazione tecnologica, gemello digitale, IA e cultura: le sfide del nostro presente Il Denaro Innovazione tecnologica, gemello digitale, I.A. e cultura: le sfide del nostro presente

Guru dell’era digitale, Derrick de Kerckhove, giornalista di Media Duemila, ha diretto il McLuan Program in Culture & Tecnology di Toronto ed è stato professore universitario all’Università di Toronto ...

Gualtieri al Forum Ambrosetti

Forum Cernobbio 2020 from The European House Ambrosetti on Vimeo. Italia tema della giornata di chiusura del Forum Ambrosetti che si apre con l'intervento del segretario della Lega, Matteo Salvini e s ...

Guru dell’era digitale, Derrick de Kerckhove, giornalista di Media Duemila, ha diretto il McLuan Program in Culture & Tecnology di Toronto ed è stato professore universitario all’Università di Toronto ...Forum Cernobbio 2020 from The European House Ambrosetti on Vimeo. Italia tema della giornata di chiusura del Forum Ambrosetti che si apre con l'intervento del segretario della Lega, Matteo Salvini e s ...