Ilicic, l’Atalanta è pronto a riaccoglierlo: a breve di nuovo in campo (Di domenica 6 settembre 2020) Lo sloveno Ilicic pronto a riabbracciare compagni e staff dell’Atalanta dopo una lunga assenza: l’ultima volta in campo quasi due mesi fa poi tanti rumors Lo sloveno Ilicic è pronto a mettere di nuovo la casacca dell’Atalanta. Per lui non si tratta di un ritorno da calciomercato: riabbraccia compagni e staff dell’Atalanta dopo una lunga assenza durata quasi due mesi. L’ultima volta in campo infatti è stato l’11 luglio in occasione della gara contro la Juventus, poi non si è scomparso per problemi personali. Secondo la Gazzetta, domani a Zingonia la Dea bergamasca riavrà il suo pupillo, l’uomo che è mancato nell’anomalo finale di campionato post-lockdown e nel quarto di ... Leggi su bloglive

capuanogio : Domani o al massimo nei prossimi giorni #Ilicic tornerà a Zingonia per cominciare la sua preparazione e completare… - Eurosport_IT : La Dea è pronta a riabbracciare Ilicic ?? #Atalanta | #Ilicic - Caandou : RT @capuanogio: Domani o al massimo nei prossimi giorni #Ilicic tornerà a Zingonia per cominciare la sua preparazione e completare la fase… - Fantacalcio : Atalanta, Ilicic atteso domani a Zingonia: ecco quando potrebbe tornare in campo - stefy8917 : RT @Eurosport_IT: La Dea è pronta a riabbracciare Ilicic ?? #Atalanta | #Ilicic -

