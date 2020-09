Hamilton ha fatto il giro più veloce della storia della Formula 1 (VIDEO) (Di domenica 6 settembre 2020) Lewis Hamilton ha scritto un’altra incredibile pagina di storia della Formula 1, facendo registrare il giro più veloce della storia. Il pilota britannico ha conquistato la pole position al gran premio di Monza girando a 1.18.887 e mantenendo una velocità media di 264,362 km/h. On board con il campione del mondo per il giro più veloce nella storia della #F1: @lewisHamilton firma la pole position a Monza in 1.18.887, velocità media = 264,362 km/h #SkyMotori #F1 #Formula1 #ItalianGP pic.twitter.com/9VEXgHt335 — Sky Sport F1 (@SkySportF1) September 6, ... Leggi su ilnapolista

