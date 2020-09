Ex Ilva: Salvini, 'produzione acciaio deve rimanere in Italia' (Di domenica 6 settembre 2020) Cernobbio (Como), 6 set. (Adnkronos) - "Io non credo alla scelta fra l'Ilva a Taranto e il luna park. L'Italia non può fare a meno dell'acciaio. Se vogliamo rimanere un Paese industriale, l'acciaio deve rimanere in Italia e non possiamo dipendere da altri". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo al forum Ambrosetti di Cernobbio. "La presenza della produzione di acciaio deve essere compatibile con la salute pubblica. Non è una cosa impensabile", ha aggiunto. Leggi su liberoquotidiano

Salvini decisionista: “Di immobilismo e incertezze rischiamo di morire. Voglio un governo che scelga”

Il leader della Lega al Forum Ambrosetti: «Mi piace l’idea del “green” ma va affrontata con intelligenza. Non si può dire “o Ilva o un Luna Park”» Matteo Salvini stamane è intervenuto al Forum Ambrose ...

