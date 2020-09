Emanato il nuovo Dpcm: dalle mascherine obbligatorie alla capienza sui mezzi pubblici (Di domenica 6 settembre 2020) Il Governo ha Emanato il nuovo Dpcm, che entrerà in vigore da domani, 7 settembre 2020, e sarà valido fino al 30 settembre. Prorogate le misure del Dpcm del 10 agosto. mascherine obbligatorie nei luoghi aperti al pubblico, capienza sui mezzi pubblici all’80% e stadi ancora chiusi. Emanato il nuovo Dpcm Il nuovo Dpcm Emanato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non allenta le precedenti misure anti-contagio adottate nel decreto di agosto. È stato confermato l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, sui mezzi ... Leggi su notizieora

