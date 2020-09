Elezioni Usa 2020, l’endorsement della nipote di Bin Laden per Donald Trump: “Sa come proteggere l’America, con Biden possibile un nuovo 11 settembre” (Di domenica 6 settembre 2020) Elezioni Usa 2020, l’endorsement della nipote di Bin Laden per Donald Trump In vista delle Elezioni Usa 2020, arriva un inaspettato endorsement nei confronti del presidente uscente Donald Trump: quello della nipote di Osama Bin Laden. Intervistata dal New York Post, la 33enne Noor bin Ladin, figlia di un fratellastro di Osama, ha spiegato i motivi del suo sostegno al candidato repubblicano. Secondo la giovane, che ha cambiato il cognome da Laden a Ladin proprio per ripudiare lo zio, “L’11 settembre non ci sarebbe stato con Trump presidente”. La donna, che nel servizio indossa un cappello da ... Leggi su tpi

LaStampa : Usa 2020, riecco la mano degli hacker russi sulle elezioni - La7tv : #inonda Alan #Friedman contro Donald #Trump: 'Sa che è 10 punti sotto Biden: incita la violenza e la guerra civile,… - LaCiuraRaffaele : RT @RoccisanoF: #DaLeggere Le 2 risposte sbagliate di #Conte: 1?? su #Draghi, dice che lo stima (ma va?!??) ma che “è stanco” ed è voluto da… - RoccisanoF : #DaLeggere Le 2 risposte sbagliate di #Conte: 1?? su #Draghi, dice che lo stima (ma va?!??) ma che “è stanco” ed è v… - maxxxks : RT @giobandnere: @riotta @Ambrosetti_ @ValerioDeMolli @realDonaldTrump @JoeBiden Devi cagarti addosso, pennivendolo! Dopo aver vinto le ele… -