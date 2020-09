E’ ancora allerta alimentare per barrette di cioccolato con pezzi di plastica: rischio soffocamento [INFO E CONTATTI] (Di domenica 6 settembre 2020) La nota catena di supermercati Bennet ha pubblicato un avviso di richiamo per il prodotto ‘Ovomaltine cioccolato 100g‘, venduto in tavolette prodotte da WANDER AG, FABRIKSTRASSE 10, 3176 NEUENEGG, SVIZZERA. I lotti interessati al richiamo sono i seguenti: 1328913 A; 1328913 B. La data di scadenza o termine minimo di conservazione dei prodotti ritirati è indicata in 08/05/2021. Il motivo del richiamo è la “possibile presenza di corpi estranei (plastica)“. Nelle avvertenze si legge: “Per ricevere ulteriori INFOrmazioni i consumatori si possono rivolgere al servizio clienti al numero di telefono: 0471-344306 da lunedì a venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00″. Per altre allerte alimentare è possibile consultare le ... Leggi su meteoweb.eu

