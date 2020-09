Covid-19, sale il numero di positivi nel Sannio: la tabella dell’Asl (Di domenica 6 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Covid-19 non accenna a fermarsi e nel Sannio i contagi continuano ad aumentare. Nella tabella dell’Asl che fa riferimento alla giornata del 6 settembre, si registra un aumento dei contagiati in città e in Provincia. A Benevento 3 casi in più, a Limatola, Montesarchio e Sant’Agata de’ Goti un positivo. Si registra una guarigione nel comune di Torrecuso. Totale dei positivi 39, totale dei guariti 11 totale deceduti 1. Di seguito la tabella dell’Asl di Benevento: L'articolo Covid-19, sale il numero di positivi nel Sannio: la tabella dell’Asl proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

