Coronavirus, in Lombardia dimezzati i nuovi positivi ma con quasi la metà dei tamponi: +198 (ieri +388). Aumentano i morti: +3 (ieri 1) (Di domenica 6 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 6 settembre Il bollettino del 6 settembre Scendono a 198 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. A comunicarlo è il quotidiano bollettino della Regione. ieri, 5 settembre, i positivi tracciati erano stati +388, +337 il giorno ancora precedente. Il dato di oggi, 6 settembre, arriva a fronte di oltre 10mila tamponi in meno: +12.117 (ieri +23.409, due giorni fa +27.324). Il totale dei test effettuati dall’inizio del monitoraggio è di 1.707.042. Nelle ultime 24 ore si registrano inoltre 3 nuovi decessi. ieri ne era stato segnalato 1 e due giorni ... Leggi su open.online

EleonoraEvi : Io che vengo dalla #Lombardia, regione ferita in profondità dal #Coronavirus, sono incredula ed indignata per la to… - RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+86). A fronte di 12.117 tamponi effettuati sono 198 i nuovi positivi riscont… - RegLombardia : #LNews Record di tamponi in Lombardia, 27.324 effettuati. Aumentano guariti e dimessi (107), un solo contagio a So… - iISud24 : #Coronavirus, 1.297 nuovi contagi e sette vittime in Italia. In Campania sono 100 i ‘positivi’ #COVID?19 #covid19… - SteMariotto : RT @RegLombardia: #LNews Aumentano guariti e dimessi (+86). A fronte di 12.117 tamponi effettuati sono 198 i nuovi positivi riscontrati.… -