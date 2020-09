Coronavirus, dal 7 settembre in vigore nuovo Dpcm: ecco cosa cambia (Di domenica 6 settembre 2020) Il nuovo Dpcm sul Coronavirus entrerà in vigore a partire da lunedì 7 settembre. Il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, firmato ovviamente in prima persona da Giuseppe Conte, prevede la proroga di diversi divieti già in vigore dal 10 agosto scorso. Inoltre, non sono previsti allentamenti dell’attenzione, come ad esempio sul tema degli assembramenti negli stadi e nei luoghi della movida che resteranno vietati. Ma vediamo nel dettaglio il contenuto del decreto. Il contenuto del Dpcm firmato da Conte Entrerà in vigore dalla mezzanotte di lunedì 7 settembre il nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) relativo all’emergenza ... Leggi su newspad

EleonoraEvi : Io che vengo dalla #Lombardia, regione ferita in profondità dal #Coronavirus, sono incredula ed indignata per la to… - Tg3web : Continuano a crescere i contagi da coronavirus: nelle ultime 24 ore ne sono stati contati 1.733. Non si aveva un in… - Linkiesta : La strategia del #lockdown è da sempre il naturale modus operandi del governo #Conte, già da molto prima dell’arriv… - scolari_carlo : RT @Libero_official: La #Meloni rilancia il video tagliato dal #Tg1, che non mostra la gaffe di #Conte sulle vittime del coronavirus in #It… - dox76 : da 'ne usciremo migliori' a 'buttare la mascherina dal finestrino come negli anni 80 dimmerda' è un attimo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dal Coronavirus, dal San Paolo alla Basilicata: la Liguria dona plasma iperimmune per guarire due pazienti IVG.it Coronavirus, altri 4 casi scoperti all'aeroporto di Fiumicino

Coronavirus, altri 4 casi scoperti all'aeroporto ... Quattro casi Fiumicino: si tratta di 2 spagnoli e 1 romano di ritorno dalla Grecia e 1 cittadino della Campania di rientro dalla Croazia.

Quale è la miglior strategia per controllare la pandemia da Covid-19?

Inserito il 27 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Quale è la miglior strategia per controllare la pandemia da Covid-19? L'approccio principale alla diagnosi dell'infezione da SARS-CoV ...

Coronavirus, altri 4 casi scoperti all'aeroporto ... Quattro casi Fiumicino: si tratta di 2 spagnoli e 1 romano di ritorno dalla Grecia e 1 cittadino della Campania di rientro dalla Croazia.Inserito il 27 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Quale è la miglior strategia per controllare la pandemia da Covid-19? L'approccio principale alla diagnosi dell'infezione da SARS-CoV ...