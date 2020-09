Conte blinda il governo dal voto delle regionali e apre ad un Mattarella-bis (Di domenica 6 settembre 2020) Il presidente del Consiglio ribadisce che non ci sarà un secondo lockdown generalizzato. E su Mario Draghi assicura che non è un rivale, ma un'eccellenza: 'Lo avrei voluto alla Commissione dell'Unione ... Leggi su tg.la7

borghi_claudio : A che titolo 'IL COLLE' blinda Conte? NB, la spersonalizzazione di Mattarella, passato nei titoli da uomo a luogo… - Ale79Friul : RT @borghi_claudio: A che titolo 'IL COLLE' blinda Conte? NB, la spersonalizzazione di Mattarella, passato nei titoli da uomo a luogo geog… - BeppeMaresca : @anari56 Conte ripropone Mattarella, Mattarella blinda Conte che ripropone Mattarella....il circo dei pazzi. - 2piedi : RT @borghi_claudio: A che titolo 'IL COLLE' blinda Conte? NB, la spersonalizzazione di Mattarella, passato nei titoli da uomo a luogo geog… - patchonki : Conte torna e blinda il governo. Frecciata a Draghi: “È stanco” -

Ultime Notizie dalla rete : Conte blinda

Il Manifesto

Il presidente del Consiglio ribadisce che non ci sarà un secondo lockdown generalizzato. E su Mario Draghi assicura che non è un rivale, ma un'eccellenza: "Lo avrei voluto alla Commissione dell'Unione ...«Mario Draghi viene tirato per la giacca invano». Giuseppe Conte torna a parlare dopo un lungo silenzio estivo. Nel primo compleanno del suo secondo governo, il premier cerca di spazzare via le nuvole ...