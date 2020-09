Charlie Hebdo, quella frase di Macron sulla blasfemia che rimanda alle stragi in Vandea (Di domenica 6 settembre 2020) Ha preso il via ai primi di settembre il processo per l’attentato terroristico alla sede parigina del settimanale Charlie Hebdo. Sul banco degli imputati 14 persone, accusate di aver aiutato i responsabili degli attacchi del 2015. Il trio di jihadisti, i fratelli Saïd e Chérif Kouachi e Amédy Coulibaly, fece 17 vittime in tre giorni. Ripubblicate le vignette blasfeme La redazione di Charlie Hebdo, dopo dopo cinque anni, ha deciso di ripubblicare le numerose vignette nelle quali si prendeva in giro Maometto e, più in generale, l’Islam, e che furono all’origine del feroce atto terroristico. Naturalmente la decisione ha avuto gli applausi di tutti i propugnatori del pensiero politicamente corretto come grande manifestazione del libero pensiero e della adesione incondizionata alla ... Leggi su secoloditalia

Agenzia_Ansa : #CharlieHebdo ripubblica le caricature di Maometto: lo annuncia il giornale alla vigilia dell'apertura del process… - ilfoglio_it : “Ci è stato spesso chiesto di pubblicare altre vignette di Maometto. Ci siamo sempre rifiutati: ci serviva un buon… - SecolodItalia1 : Charlie Hebdo, quella frase di Macron sulla blasfemia che rimanda alle stragi in Vandea - DrDisagio : @LucaPrayer Su Crozza però non sono d'accordo, il suo lavoro è la satira, a tratti cattiva ma non ha mai guardato i… - Durableo : @instagram madeinFrance ???? #CharlieHebdo @Charlie_Hebdo_ -