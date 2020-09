Calciomercato serie C LIVE: Codromaz alla Juve Stabia (Di domenica 6 settembre 2020) La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di mercato della terza serie aggiornate ogni giorno La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative della terza serie, con le ultime news del campionato. Domenica 6 settembre 17.00 La Juve Stabia prende Codromaz dalla Triestina – Il difensore firma fino al 2023 15.00 L’AlbinoLeffe prende Mattia Trovato dalla Fiorentina – Arriva a titolo temporaneo 13.00 Ravenna, arrivano Marozzi e Meli – I due arrivano dalla Fiorentina Sabato 5 settembre 19.00 La Juve Stabia prende Niccolò Romero – Il centravanti ha firmato fino al 2022 17.00 Il ... Leggi su calcionews24

Un mercato di Serie A sempre più interessante, con la maggior parte delle squadre impegnate a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Ne sa qualcosa il Milan, intenzionato a fare un altro salto ...

La Juve batte 2-0 il San Marino e resta in vetta con Milan e Fiorentina

VINOVO - La Juve vince 2-0 con il San Marino Academy, ottiene la terza vittoria consecutiva e torna in testa alla classifica di Serie A insieme a Milan e Fiorentina ... al 71', quando sugli sviluppi ...

