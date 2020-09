Berlusconi, Zangrillo: 'Fase delicata ma decorso regolare' (Di domenica 6 settembre 2020) "Il paziente è tranquillo e sta reagendo il modo ottimale alle cure" ha detto il professor Alberto Zangrillo parlando della situazione sanitaria di Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di ... Leggi su tg.la7

stanzaselvaggia : Ora che Berlusconi è ricoverato, anche lui è preoccupato, guarda un po’. - TizianaFerrario : Era il 13 agosto.#Zangrillo diffondeva confusione.Lo direbbe ancora dr.Zangrillo?Si è chiesto se le sue parole abbi… - ricpuglisi : Odiate Berlusconi perché odiate Zangrillo perché odiate Berlusconi. - LaStampa : Berlusconi, parla Zangrillo: “Siamo in una fase delicata” - ciolonap : RT @fanpage: Sgarbi: “Se Zangrillo cambia idea e Berlusconi peggiora, allora ho sottovalutato il coronavirus” -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Zangrillo

Zangrillo ha sottolineato che il "Decorso è regolare", tuttavia la "fase è delicata", comunque "manifesto un cauto ottimismo che ribadisco, non vuol dire cantare vittoria dato che appartiene alla ...Altra notte tranquilla in ospedale per Silvio Berlusconi. L'ex premier ricoverato al San Raffaele di Milano dopo la diagnosi di coronavirus attraversa una "fase delicata" dice il suo medico Alberto Za ...