Benevento, Vigorito: «Dabo nome caldo. Bonaventura ha scelto la Fiorentina» (Di domenica 6 settembre 2020) Il presidente del Benevento ha parlato del mercato in entrato del club giallorosso Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ai microfoni Rai Radio 1 ha parlato della prossima stagione e del mercato dei giallorossi. MERCATO – «Dalla vecchia esperienza ci portiamo che, dando fiducia al gruppo, la Serie A non è una festa a cui partecipiamo ma che dobbiamo organizzare. Stiamo provando a portare a casa giocatori di esperienza e nel pieno della maturità. Si inquadrano così gli acquisti di giocatori che hanno calcato i campi di A. L’altra volta ci eravamo arrivati dai playoff, ora dopo aver vinto il campionato. Ma la Serie A ci impegnerà tanto. Sono curioso di vedere i nuovi acquisti all’opera, mi auguro che ne arrivi qualcun altro. Dabo per esempio è un ... Leggi su calcionews24

