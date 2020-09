Beautiful anticipazioni 8 settembre 2020: Liam e Brooke si oppongono alle nozze (Di domenica 6 settembre 2020) Le vicende di Beautiful tornano anche martedì 8 settembre 2020 su Canale 5, a partire dalle 13:40. Le vicende saranno incentrate sulle imminenti nozze di Hope e Thomas e che avranno suscitato reazioni opposte nei loro familiari. Mentre Ridge e Steffy saranno felici dell’evento, Liam e Brooke saranno preoccupati e cercheranno un modo per impedire il matrimonio. Sino ad ora però, Hope non avrà seguito i loro consigli e sarà pronta a diventare la moglie di Thomas e la mamma di Douglas. Quest’ultimo intanto, sarà ancora vittima della perfidia del padre, che lo sfrutterà per convincere Hope a sposarlo quanto prima. Beautiful, trama dell’8 settembre: Liam e ... Leggi su tutto.tv

