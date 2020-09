Anticipazioni Il Segreto martedì 8 settembre 2020 (Di domenica 6 settembre 2020) Martedì 8 settembre 2020 – La “fine” di Raimundo: Raimundo confessa a Don Anselmo la sua malattia e nello stesso tempo ammette la sconfitta per come sono andate le cose con suo figlio. In siffatto contesto il prelato gli consiglia di parlarne con i suoi cari ma soprattutto di risolvere tutti i conflitti che lo fanno stare a male. Raimundo però non riesce a mettere da parte il suo orgoglio neanche di fronte alla morte. L'articolo Anticipazioni Il Segreto martedì 8 settembre 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

