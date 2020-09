Tenet: su CinemaScore il punteggio più basso dai tempi di The Prestige (Di domenica 6 settembre 2020) Sul sito CinemaScore, Tenet è risultato il film di Chistopher Nolan con il punteggio più basso dai tempi di The Prestige. Tenet ha suscitato reazioni contrastanti ed ha ottenuto una B sul sito di CinemaScore: è il punteggio più basso per un film diretto da Christopher Nolan dai tempi di The Prestige. Tenet è uscito ormai da oltre una settimana ma non ha ancora smesso di far parlare di sé. In tanti, addetti ai lavori e appassionati di cinema, continuano a confrontarsi sul significato del film, che rappresenta ancora un mistero per molti, ma anche sulla qualità di un'opera la cui uscita è stata anticipata da grandi ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Tenet: su CinemaScore il punteggio più basso dai tempi di The Prestige -

Ultime Notizie dalla rete : Tenet CinemaScore Tenet: su CinemaScore il punteggio più basso dai tempi di The Prestige Movieplayer.it Tenet: su CinemaScore il punteggio più basso dai tempi di The Prestige

Tenet è uscito ormai da oltre una settimana ma non ha ancora smesso di far parlare di sé. In tanti, addetti ai lavori e appassionati di cinema, continuano a confrontarsi sul significato del film, che ...

Tenet è uscito ormai da oltre una settimana ma non ha ancora smesso di far parlare di sé. In tanti, addetti ai lavori e appassionati di cinema, continuano a confrontarsi sul significato del film, che ...