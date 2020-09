Supercoppa femminile 2020: Busto Arsizio-Novara riprenderà domenica 6 settembre alle 11:00 (Di sabato 5 settembre 2020) Riprenderà alle ore 11:00 di domenica 6 settembre la semifinale della Supercoppa di volley femminile tra Busto Arsizio e Novara. La gara interrotta poco prima delle 23:00 di sabato a causa del campo divenuto impraticabile per via dell’umidità riprenderà proprio nel giorno della finale. alle ore 11:00, dentro al palazzetto, Busto Arsizio e Novara torneranno in campo riprendendo la gara con un set pari e con il parziale di 2-1 per Busto nel terzo. alle ore 21:15, invece, è prevista la finale dove è già certa di partecipare Conegliano. Leggi su sportface

