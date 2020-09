Sri Lanka: fuoriuscita di petrolio nell’Oceano Indiano da una superpetroliera (Di sabato 5 settembre 2020) Una superpetroliera battente bandiera panamense è rimasta in fiamme al largo dello Sri Lanka per il secondo giorno consecutivo venerdì 4 settembre, accrescendo i timori di una fuoriuscita di petrolio su larga scala nell’Oceano Indiano dopo quella di Mauritius a fine luglio. Gli edifici militari e le guardie costiere dello Sri Lanka, nella vicina India, hanno continuato a tentare di spegnere le fiamme con manichette antincendio mentre un elicottero militare dello Sri Lanka scaricava l’acqua. Anche navi militari indiane erano in rotta verso la superpetroliera in fiamme, riempita con 270.000 tonnellate di greggio e 1.700 tonnellate di diesel, con 2 milioni di barili di greggio. La nave aveva emesso una chiamata di ... Leggi su sbircialanotizia

(ANSA) - COLOMBO, 05 SET - La petroliera battente bandiera panamense colpita ieri da un incendio al largo delle coste dello Sri Lanka è stata trainata in alto mare dopo che le fiamme a bordo sono stat ...

Traffico di esseri umani dentro i Tir Maxi banda finisce alla sbarra

Il biglietto per entrare in Italia costava caro. Dai 3.500 euro per la tratta Romania-Italia fino a 7mila euro per la partenza dallo Sri Lanka. Chi non era in grado di pagare l’intero viaggio veniva s ...

