San Valentino Torio: un corteo per l’ultimo saluto a Luana Rainone (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Valentino Torio (Sa) – Con una fiaccolata alle 21, questa sera, subito dopo la messa San Valentino Torio saluterà Luana Rainone, la donna uccisa a coltellate e poi sepolta in un pozzo dall’uomo che pensava l’amasse. Il corteo partirà dall’area dove si celebrerà la messa presso le cooperative edilizie e proseguirà poi fino a davanti la chiesa di San Giacomo Maggiore apostolo. Il sindaco Michele Strianese ha chiesto a tutti di partecipare facendo naturalmente appello anche al rispetto delle misure di distanziamento sociale. Sarà il saluto della sua comunità a questa giovane donna infelice che ha concluso nel peggiore dei modi la sua esistenza per mano di un ... Leggi su anteprima24

