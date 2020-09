Sacerdote si accascia durante l’omelia: muore Jean Sinsin Bayo (Di sabato 5 settembre 2020) Una tragedia durante l’omelia con il filmato che è già virale sui social: cade durante la celebrazione, muore dopo poco padre Jean Sinsin Bayo Un evento davvero incredibile durante l’omelia. Il filmato ha già fatto il giro del mondo con il Sacerdote che si è accasciato mentre stava celebrando la messa. Subito è stato soccorso … L'articolo Sacerdote si accascia durante l’omelia: muore Jean Sinsin Bayo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

I fedeli, scioccati, hanno provato a rianimarlo senza riuscirci, per il prete non c’è stato nulla da fare. Un prete in Camerun è morto nel bel mezzo della celebrazione della messa. (BlogLive.it) Era u ...Un prete è collassato e morto in Camerun mentre recitava la messa. Il religioso, in un video pubblicato su Twitter dall’avvocato Chidi Odinkalu, si accascia e sviene fra le urla e lo spavento dei fede ...