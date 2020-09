Riapertura stadi: “Serve un percorso condiviso per permettere il ritorno dei tifosi” (Di sabato 5 settembre 2020) “Per permettere il ritorno allo stadio di tutti i tifosi, gruppi organizzati e non, serve un percorso di inclusione, partecipativo, con l’obiettivo di arrivare a una soluzione efficace per tutte le parti in causa. E serve una linea comune su tutte le misure di sicurezza da prendere per la Riapertura degli stadi”. Questo quanto emerso dall’ultimo incontro online organizzato dall’A.N.DE.S, l’Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza, che raccoglie gli oltre trentamila steward e Delegati alla Gestione Evento (Dge) di tutta Italia. Nel corso dell’evento si è fatto il punto sul Libretto dello steward, l’ultima iniziativa lanciata dall’Andes per l’organizzazione del lavoro in vista dei prossimi campionati, e sono ... Leggi su calcioweb.eu

