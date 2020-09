Riapertura stadi? Il ‘niet’ del premier Conte: “Inopportuna” (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte “frena” su una possibile Riapertura degli stadi. Parlando alla festa de “Il Fatto Quotidiano”, il presidente del Consiglio pure si è detto ottimista per il prossimo autunno: “Sono fiducioso: penso a misure circostanziate”. Una fiducia che al momento, però, non sembra consigliare l’attesa Riapertura degli stadi: “Nello stadio l’assembramento è inevitabile, dentro, come entrando e in uscita: l’apertura la trovo inopportuna”. L'articolo Riapertura stadi? Il ‘niet’ del premier Conte: “Inopportuna” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

