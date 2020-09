Quei verbali, la sconfitta del senno del poi (Di sabato 5 settembre 2020) I 95 verbali delle riunioni del Cts, il Comitato tecnico scientifico del Governo nato per fronteggiare l’emergenza Covid, finalmente desecretati e resi pubblici sul sito della Protezione civile, ci svelano quanto sia difficile muoversi di fronte all’imponderabile. Nei documenti, che rievocano quelle riunioni frenetiche prese nel mezzo dell’emergenza coronavirus, s’apre uno squarcio su quanto accaduto nei primi sei mesi della pandemia nella «cabina di regia». Una delle frasi dei documenti forse riassume Quei giorni terribili, convulsi e per certi aspetti disperati, quando le terapie intensive scoppiavano: «Emerge la necessità di verificare con precisione i dati relativi alla disponibilità locale di posti letto per malattie infettive, rianimazione e altri dati relativi ad attrezzature, staff e quanto ... Leggi su ecodibergamo

