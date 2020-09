Piccolo non è bello, perché muore presto nella competizione globale (Di sabato 5 settembre 2020) Qualche settimana fa il sindaco di Bergamo Giorgio Gori è opportunamente intervenuto sul delicato argomento del sostegno al mondo produttivo. Il fatto che geograficamente esso si concentri al centro-nord è solo un accidente della storia del nostro paese, sul quale è bene non costruire teorie etnico-identitarie. I fatti sono evidenti: serve una ripresa di produttività e un metodo perché le imprese si aggreghino e diventino più forti. Piccolo non è bello: Piccolo è solo Piccolo e muore presto nella competizione globale. Piccolo crea poche maestranze e non crea eredità di know how. C’è bisogno di formazione permanente e di detassazione degli utili ... Leggi su huffingtonpost

AlbertoBagnai : So che (per fortuna) non siete in grado di rendervene conto, ma tendo ad avere ragione anch’io, nel mio piccolo, co… - repubblica : Sondaggio sessista della Lega, Fornero: 'Salvini gaglioffo, piccolo uomo che non si rende conto della sua pochezza' - AlbertoBagnai : Non è un grandangolo ma una panoramica fatta col cellulare. Ora questo piccolo essere invidioso mi ha stancato. A l… - givliat91 : RT @sharon_messina: #PillowTalkTo1B solo io voglio sentire ancora, ancora e ancora? ONE BILLIONN... Non sei intimidating Zayn, sei un picc… - PietroStocco : @ilCiclotrone @Federciclismo @diroccorenato @davidecassani @bikeitalia_it @ilpinz @manumas78 @rotafixa @rcalcina… -

Ultime Notizie dalla rete : Piccolo non La mamma del piccolo Simone in lizza tra i candidati consiglieri: «Me lo hanno chiesto i miei figli» Cronache Maceratesi Sanità, Sileri: Servono 25-35 mld, Mes ha problemini nel trattato

Milano, 5 set. (LaPresse) - Alla sanità italiana servirebbero "né più né meno quello che negli ultimi dieci anni non è stato investito, quindi qualcosa fra i 25 e i 35 miliardi, tenendo il Mes da part ...

Regionali in Puglia, Di Maio: «Niente giochetti, i 5 Stelle votano Laricchia»

"Ci sono appelli in atto. Noi, in Puglia, sosteniamo Antonella Laricchia, le liste che la sostengono, in primis il Movimento 5 Stelle. Perché abbiamo un programma e una visione di questa regione". Int ...

Milano, 5 set. (LaPresse) - Alla sanità italiana servirebbero "né più né meno quello che negli ultimi dieci anni non è stato investito, quindi qualcosa fra i 25 e i 35 miliardi, tenendo il Mes da part ..."Ci sono appelli in atto. Noi, in Puglia, sosteniamo Antonella Laricchia, le liste che la sostengono, in primis il Movimento 5 Stelle. Perché abbiamo un programma e una visione di questa regione". Int ...